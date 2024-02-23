Свилар, Бурижо, Шаллаи и Туци претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 22 февраля, были сыграны ответные матчи стыкового раунда плей-офф.

В список претендентов вошли Миле Свилар («Рома»), Бенжамен Бурижо («Ренн»), Шандор Шаллаи («Фрайбург») и Индрит Туци («Спарта»).

«Рома» по пенальти обыграла «Фейеноорд» (1:1, пен. — 4:2), «Ренн» выиграл у «Милана» (3:2), «Фрайбург» одержал волевую победу над «Лансом» (3:2), а «Спарта» разгромила «Галатасарай» (4:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.