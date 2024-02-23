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23 февраля, 02:11

Игроки «Спарты» и «Галатасарая» подрались в конце матча Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фанаты «Спарты» празднуют гол.
Фото Reuters

Ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги Европы между «Спартой» и «Галатасараем» (4:1) завершился массовой дракой. Встреча прошла в Чехии на стадионе «Епет Арена».

Футболисты и тренерский штаб команд устроили потасовку на поле после четвертого гола хозяев, который забил экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта, и последовавшего за ним финального свистка арбитра.

Защитник стамбульской команды Абдулкерим Бардакчи не справился с эмоциями и стал зачинщиком конфликта, сообщает SonDakika. Однако спустя пару минут обе стороны успокоились и отправились в раздевалку, а главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук получил красную карточку.

В первой встрече выиграли стамбульцы с преимуществом в один мяч (3:2), поэтому чешская команда вышла в 1/8 финала. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Логотип Лиги Европы. Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы

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Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Спарта (Прага)
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