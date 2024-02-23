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23 февраля, 02:36

Голы Джало, Пеллегрини, Бурижо и Пресиадо претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание лучшего гола недели в Лиге Европы.

УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 22 февраля, были сыграны ответные матчи стыкового раунда плей-офф.

В голосовании участвуют голы, которые забили Альваро Джало («Брага»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бенжамен Бурижо («Ренн») и Анхело Пресиадо («Спарта»).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Лоренцо Пеллегрини
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ФК Брага
ФК Ренн
ФК Рома
ФК Спарта (Прага)
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