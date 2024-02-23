Голы Джало, Пеллегрини, Бурижо и Пресиадо претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге Европы. В четверг, 22 февраля, были сыграны ответные матчи стыкового раунда плей-офф.
В голосовании участвуют голы, которые забили Альваро Джало («Брага»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Бенжамен Бурижо («Ренн») и Анхело Пресиадо («Спарта»).
Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Новости