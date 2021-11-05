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Шмейхель считает, что «Лестер» заслуживал победы над «Спартаком»

02:37
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Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель считает, что его команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы.

«Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля.

Лестер — Спартак

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033222--leicester-vs-spartak-moskva/

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Евгений Козинов все материалы автора

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