Шмейхель считает, что «Лестер» заслуживал победы над «Спартаком»

Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель считает, что его команда должна была обыгрывать «Спартак» в матче Лиги Европы.

«Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля.