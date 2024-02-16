Лофтус-Чик — о победе над «Ренном»: «Сегодняшний вечер дома был невероятным»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик рассказал, как ему удалось забить два гола в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против «Ренна» (3:0).

«Я работал над тем, чтобы выбирать правильную позицию, чтобы забивать, и сейчас все идет хорошо. Мы движемся матч за матчем. Сегодняшний вечер дома был невероятным», — цитирует пресс-служба УЕФА Лофтус-Чика.

Ответная игра пройдет во Франции через неделю, 22 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени.