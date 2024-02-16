Лукаку: «1:1 — хороший результат»

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (1:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Ничья не может радовать, так как всегда хочешь победы. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но и соперник тоже мог выиграть. Так что 1:1 — хороший результат. С точки зрения игры мы провели очень хороший первый тайм. Таков футбол. Вот почему нужно играть 100 процентов времени. Когда появляется шанс, нужно забивать, и мы это сделали. Затем мы могли забить еще раз», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.

Ответный матч пройдет через неделю, 22 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.