Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

16 февраля, 05:19

Лукаку: «1:1 — хороший результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку прокомментировал ничью с «Фейеноордом» (1:1) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Ничья не может радовать, так как всегда хочешь победы. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч, но и соперник тоже мог выиграть. Так что 1:1 — хороший результат. С точки зрения игры мы провели очень хороший первый тайм. Таков футбол. Вот почему нужно играть 100 процентов времени. Когда появляется шанс, нужно забивать, и мы это сделали. Затем мы могли забить еще раз», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукаку.

Ответный матч пройдет через неделю, 22 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Футболисты &laquo;Милана&raquo; празднуют победу над &laquo;Ренном&raquo;. Яркий успех «Милана», героическое спасение «Аякса», Лунев и Лесовой с победами
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Рома
ФК Фейеноорд
2
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лофтус-Чик — о победе над «Ренном»: «Сегодняшний вечер дома был невероятным»

Пиоли заявил, что «Милан» не должен расслабляться после разгрома «Ренна»
Новости
RSS RSS
Все новости