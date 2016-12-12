15:24 | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Ростов" встретится с пражской "Спартой"

0
0
0
12

Сегодня в швейцарском Ньоне в ходе жеребьевки матчей 1/16 финала Лиги Европы определился соперник "Ростова". Российская команда сыграет с пражской "Спартой"

Первый матч состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, а ответный - 23-го в Праге. Финальная игра Лиги Европы пройдет в шведском городе Сольне 24 марта. 

Напомним, "Ростов" занял третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, опередив ПСВ. Первые два места заняли "Атлетико" и "Бавария".

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

Опрос

Какой российский клуб имеет наивысшие шансы на удачное выступление в плей-офф Лиги Европы?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/europa-league/

0
0
0
12
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

v.m.sem

16 февраля,в Ростове,вполне себе может оказаться -16 и игру перенесут на нейтральное поле...

16:54

футбол_2018

rotor23................Днище -это столичные кокаиновые ослики и бормантановые хрюшки, вместе с тобой деревенский ублюдок!!!Во их то с тобой уже и порвали!!!!

16:38

Tim O'Fey

23 февраля Ростов будет играть в Праге а финал уж точно не будет 24 марта, скорее всего в тексте с маем перепутали

16:29

Судья Ананас

rotor23 Прага порвёт ростовское днище. -------------------------------------------------- Ахахахаахахахахахахх! Это кто сейчас это сказал? что это сейчас было? :))))))))))))))))))))))))))))))))))) ЧМО из 2 лиги? вершина зоны Юг? :))))))) ухахахахаахахах

15:50

458

rotor23 Прага порвёт ростовское днище.//// Ты за своим днищем последи

15:48

wowaizrostowa73

Ржевский200 , да не обращай внимание на опущенного. Уже все знают , что ему очко в Ростове рванули, всё никак забыть не может.

15:47

wowaizrostowa73

Хотел, чтобы Спарта попалась. Понятно , что тоже не подарок. Ну а кто тут подарок-Тоттенхэм, Шальке,Лион?

15:45

rotor23

Прага порвёт ростовское днище.

15:43

Паренек с Урала

Терпимо. Могло быть хуже...

15:40

Солёный

В прошлом годе они Краснодар в одну калитку вынесли... а тоже все считали, что легко и просто...

15:39

fioru

Первая игра дома... Как с Андерлехтом достаточно сыграть

15:35

Ржевский200

хороший жребий. Спарта из команд любящих идти в атаку. Первая игра на выезде, т.е. все будет решаться 23 февраля в Ростове. Отлично, все шансы на 1/8 в принципе есть.

15:34

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ