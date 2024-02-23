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23 февраля, 01:49

«Рома» по пенальти обыграла «Фейеноорд» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Миле Свилар.
Фото Reuters

«Рома» в серии пенальти обыграла «Фейеноорд» в ответном матче стыкового матча плей-офф Лиги Европы. Основное время завершилось ничьей — 1:1.

Мексиканский форвард Сантьяго Хименес на 5-й минуте вывел гостей вперед. Спустя 10 минут Лоренцо Пеллегрини сравнял счет. Больше команды не забили голов и поскольку в первом матче была зафиксирована ничья (1:1), команды сыграли еще 2 тайма по 15 минут, за которые вновь не смогли отличиться. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки римской команды — 4:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Фейеноорд
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2023-2024/playoff/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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