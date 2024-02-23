«Рома» по пенальти обыграла «Фейеноорд» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Рома» в серии пенальти обыграла «Фейеноорд» в ответном матче стыкового матча плей-офф Лиги Европы. Основное время завершилось ничьей — 1:1.

Мексиканский форвард Сантьяго Хименес на 5-й минуте вывел гостей вперед. Спустя 10 минут Лоренцо Пеллегрини сравнял счет. Больше команды не забили голов и поскольку в первом матче была зафиксирована ничья (1:1), команды сыграли еще 2 тайма по 15 минут, за которые вновь не смогли отличиться. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки римской команды — 4:2.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.