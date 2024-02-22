«Милан» проиграл «Ренну» в ответном матче, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Милан» на выезде уступил «Ренну» в ответном стыковом матче плей-офф Лиги Европы — 2:3.

Хет-трик за «Ренн» оформил Бенжамен Буриго. Полузащитник забил с игры на 11-й минуте и дважды реализовал пенальти на 54-й и 68-й минутах.

За «Милан» отличились Лука Йович (22-я минута) и Рафаэль Леау (58-я).

В первом матче красно-черные разгромили французский клуб — 3:0. По итогам двух матчей команда Стефано Пиоли вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Другим участником 1/8 финала турнира стала «Бенфика», которая в гостях сыграла вничью с «Тулузой» (0:0) и по итогам двух матчей (2:1) вышла в следующую стадию турнира.