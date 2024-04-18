Леау рассказал, чего ждет от ответного матча «Милана» с «Ромой» в Лиге Европы

Полузащитника «Милана» Рафаэль Леау рассказал, чего ждет от ответного матча миланцев с «Ромой» в 1/4 финала Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу римлян.

«Первый матч меня, конечно, разочаровал. Не получилось, хотя я пробовал. Я хотел показать больше. Есть матчи, в которых у тебя получается, есть в которых не получается», — цитирует слова Леау pianetamilan.it.

«Рома» и «Милан» сыграют в ответном четвертьфинале Лиги Европы в четверг, 18 апреля. Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», начало — в 22.00 по московскому времени.