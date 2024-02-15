«Рома» сыграла вничью с «Фейеноордом», «Спортинг» победил «Янг Бойз»

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«Фейеноорд» сыграл вничью с «Ромой» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы — 1:1. Встреча прошла на арене «Де Куйп» (Роттердам).

Голы в матче забили форвард нидерландского клуба Игор Пайшан (45+1-я минута) и нападающий римлян Ромелу Лукаку (67-я).

В другом матче «Спортинг» со счетом 3:1 обыграл «Янг Бойз». Встреча прошла на стадионе «Ванкдорф» (Берн).

Ответные игры пройдут 22 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.