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15 февраля, 22:42

«Рома» сыграла вничью с «Фейеноордом», «Спортинг» победил «Янг Бойз»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» сыграла вничью с «Фейеноордом» — 1:1.
Фото Reuters

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Ромой» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы — 1:1. Встреча прошла на арене «Де Куйп» (Роттердам).

Голы в матче забили форвард нидерландского клуба Игор Пайшан (45+1-я минута) и нападающий римлян Ромелу Лукаку (67-я).

В другом матче «Спортинг» со счетом 3:1 обыграл «Янг Бойз». Встреча прошла на стадионе «Ванкдорф» (Берн).

Ответные игры пройдут 22 февраля. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
1:1
Рома
Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
1:3
Спортинг
Источник: Таблица Лиги Европы
ФК Рома
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Фейеноорд
ФК Янг Бойз
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