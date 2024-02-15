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15 февраля, 22:42

Гол Икарди принес «Галатасараю» победу в матче со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы

Руслан Минаев
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«Галатасарай» — «Спарта».
Фото Reuters

«Галатасарай» дома победил «Спарту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы — 3:2.

У стамбульского клуба отметился Керем Демирбай, автогол на счету Ладислава Крейчий. У пражского клуба отличились Анхело Пресиадо и Ян Кухта.

В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди.

«Галатасарай» с 62-й минуты играл в меньшинстве после удаления Виктора Нельссона. В концовке встречи вторую желтую карточку получил игрок «Спарты» Матей Рынеш.

Ответный матч состоится в Праге 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Ali Sami Yen Stadyum (Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
3:2
Спарта П

«Шахтер» дома сыграл вничью с «Марселем» — 2:2.

У «горняков» гол на 68-й минуте забил Николай Матвиенко, у «првоансальцев» на 64-й минуте отличился Пьер-Эмерик Обамеянг. В концовке матча Ллиман Ндиайе вывел «Марсель» вперед. В добавленное время гол Эгиналду принес «Шахтеру» ничью.

Ответная игра состоится во Франции 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала
15 февр, 20:45. Volksparkstadion (Гамбург)
Шахтер Д
2:2
Марсель
Лига Европы УЕФА
ФК Галатасарай
ФК Марсель
ФК Спарта (Прага)
ФК Шахтер (Донецк)
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