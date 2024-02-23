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23 февраля, 02:57

Де Росси: «Быть может, такого рода победа — самая красивая для болельщиков «Ромы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниэле Де Росси.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:1, пен. — 4:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Здорово, что все так закончилось. Считаю победу заслуженной. Быть может, такого рода победа — самая красивая для наших болельщиков, очень «Романтичных». Мы отбросили мысли о том, что нам когда-то не везло. Пора перевернуть ту страницу. Побеждаем мы тоже часто, чему очень рад. А стадион, атмосфера на нем — замечательные», — цитирует пресс-служба УЕФА де Росси.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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