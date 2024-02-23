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23 февраля, 02:47

Свилар: «В серии пенальти отбил два удара, а надеялся взять три»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ромы» Миле Свилар прокомментировал победу над «Фейеноордом» (1:1, пен. — 4:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

«Я очень счастлив, учитывая все, через что нам пришлось пройти. Надеялся, что до такого стресса не дойдет, но, в конце концов, нам повезло. Я сыграл успешно, команда сыграла успешно... Пускай говорят, что пенальти — лотерея, но победили в итоге мы. Я отбил два удара, а надеялся взять три», — цитирует пресс-служба УЕФА Свилара.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

Миле Свилар в&nbsp;объятиях игроков &laquo;Ромы&raquo;. Драка в Праге, «Карабах» вдесятером ворвался в 1/8 финала, вратарь «Ромы» спас Лукаку
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2039942--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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