Конса — о победе в финале Лиги Европы: «Просто не могу описать словами, как много это значит для нас всех»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал победу над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы.

«Я в этом клубе уже семь лет, в течение которых мы пережили немало взлетов и падений. Чудесно, что наконец удалось выиграть трофей для «Астон Виллы» и его болельщиков. Просто не могу описать словами, как много это значит для них, для нас, для клуба», — цитирует официальный сайт УЕФА Консу.

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это первый с 1982 года крупный еврокубковый финал английской команды. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.