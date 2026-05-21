Уоткинс: «Эмери во время подготовки к финалу Лиги Европы сохранял полное спокойствие»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс после победы над «Фрайбургом» (3:0) в финале Лиги Европы рассказал, о чем говорил главный тренер Унаи Эмери перед игрой.

«Сегодня во время подготовки к финалу Лиги Европы Эмери сохранял полное спокойствие. Иногда на матчах чемпионата, стремясь победить, тренер бывает немного возбужден. Но сегодня Унаи был спокоен, и, думаю, его спокойствие передалось нам», — приводит официальный сайт УЕФА слова Уоткинса.

Эмери стал первым тренером в истории, который пять раз побеждал в Лиге Европы. Он три раза выиграл турнир с «Севильей» (2014, 2015, 2016), по разу с «Вильярреалом» (2021) и «Астон Виллой» (2026).

«Астон Вилла» впервые выиграла Лигу Европы. Это первый с 1982 года крупный еврокубковый финал английской команды. Тогда клуб завоевал Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.