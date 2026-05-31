Англия лидирует в таблице коэффициентов УЕФА после сезона-2025/26

После завершения сезона-2025/26 обновилась таблица коэффициентов УЕФА.

Англия в шестой раз подряд сохраняет лидерство, набрав 119,519 балла. За сезон в еврокубках выступили девять английских клубов, которые завоевали два трофея из трех: «Астон Вилла» выиграла Лигу Европы, «Кристал Пэлас» — Лигу конференций. В финале Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «ПСЖ» со счетом 1:1 (пенальти 3:4).

Топ-5 после обновления:

Англия — 119,519;

Италия — 99,946;

Испания — 97,046;

Германия — 92,902;

Франция — 83,498.

Во второй пятерке произошли изменения: Португалия (73,166) обошла Нидерланды (67,929) и заняла шестое место — «Спортинг» дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, тогда как ПСВ и «Аякс» не вышли в плей-офф. Также поменялись местами Турция (51,875) и Чехия (48,525).

Россия остается на 28-й позиции. С 2022 года российские клубы отстранены от международных турниров — ежегодно стране начисляют минимальные 4,333 балла. По итогам прошлого сезона Россия занимала 26-е место.

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