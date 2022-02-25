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Сегодня, 12:16

«Никакой предвзятости нет». Николаев оценил работу арбитра в матче «Бетис» — «Зенит»

Николаев заявил, что арбитр справился со своей работой в матче «Бетис» — «Зенит»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил судейство в матче «Бетис» — «Зенит» (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы.

«Эпизод с отмененным голом? Идет наступ. К сожалению для «Зенита», наступ очевидный. Когда есть ВАР, такие моменты должны именно так и рассматривать. Никакой предвзятости нет. Это телевизионное нарушение. Арбитр обязан был посмотреть в монитор и принять такое решение. Думаю, если бы этот момент случился до введения ВАР, ни у кого бы не возникло вопросов. Это фол по неосторожности. Арбитр справился со своей работой, давал играть. Нельзя сказать что выдающаяся работа, но нормальная», — сказал Николаев «СЭ».

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), а ответная встреча завершилась со счетом 0:0, поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

ФК Бетис
ФК Зенит
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