«Поражение я полностью беру на себя». Рабинер — о секрете успеха сборной Казахстана

Магомед Адиев снова заставил себя уважать.

Адиев после 1:2 сборной Казахстана в Словении сказал: «Возможно, я где-то просчитался в каких-то моментах, поэтому это поражение я полностью беру на себя».

Это поразительно. Человек сделал то, чего с этой командой до него не делал никто. В прошлом отборочном цикле, ЧМ-2022, до него у сборной Казахстана не было НИ ОДНОЙ победы. В восьми матчах против Франции, Украины, Финляндии и Боснии она набрала три очка и заняла безнадежное последнее место. Даже от боснийцев отстала на четыре балла.

А теперь Казахстан до последних минут последнего матча, пока не пропустил второй гол, претендовал на прямой выход на Евро и сейчас еще может это сделать через плей-офф Лиги наций, группу в которой тоже выиграл при Адиеве.

Он обыграл 3:2 бронзового призера последнего Евро в Дании, проигрывая 0:2. Он выиграл матч в Хельсинки — 2:1, проигрывая 0:1, при том что даже ничья лишала его команду шансов занять второе место. Он дважды обыграл по 1:0 Северную Ирландию, хотя о сравнении двух этих команд в предыдущих циклах не было и речи.

В Словении у него не могли играть лидеры — Зайнутдинов и Тагыберген. Равноценно заменить их было некем.

Но об этом Адиев не говорит ни слова, зато вину за поражение берет на себя. Полностью, заметьте, а не «в какой-то мере»!

Ни слова об ответственности игроков и невыполнении задания. Ни слова о судьях. Ни слова о том, допустим, что президент УЕФА — словенец. Ни слова, наконец, о том, что соперник элементарно сильнее, его состав лучше и он был фаворитом матча.

Магомед Адиев. Фото Global Look Press

«Возможно, я где-то просчитался». «Поражение полностью беру на себя».

Учитывая все, что он говорил во времена работы в нищем «Анжи», в той же сборной Казахстана, понимаешь, что это — не поза, не манерничанье, а реальная суть человека.

Сейчас мало таких людей.

И потому за таких, как Адиев, его футболисты бьются и будут биться.

Потому что он — человек.