Выбежавший на поле фанат наступил на ногу Роналду — португалец захромал
Выбежавший на поле фанат наступил на ногу форварду Криштиану Роналду во время матча Босния и Герцеговина — Португалия.
Инцидент случился в концовке первого тайма. После этого Роналду захромал, а фаната быстро вывели со стадиона представители службы безопасности.
Португалец отказался от медицинской помощи и продолжил встречу.
К этому моменту Роналду успел оформить дубль. К концу первой половины встречи Португалия ведет со счетом 5:0.
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