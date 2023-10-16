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Сегодня, 22:31

Выбежавший на поле фанат наступил на ногу Роналду — португалец захромал

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Выбежавший на поле фанат наступил на ногу форварду Криштиану Роналду во время матча Босния и Герцеговина — Португалия.

Инцидент случился в концовке первого тайма. После этого Роналду захромал, а фаната быстро вывели со стадиона представители службы безопасности.

Португалец отказался от медицинской помощи и продолжил встречу.

К этому моменту Роналду успел оформить дубль. К концу первой половины встречи Португалия ведет со счетом 5:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей понедельника.

Криштиану Роналду
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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