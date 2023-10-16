Выбежавший на поле фанат наступил на ногу Роналду — португалец захромал

Выбежавший на поле фанат наступил на ногу форварду Криштиану Роналду во время матча Босния и Герцеговина — Португалия.

Инцидент случился в концовке первого тайма. После этого Роналду захромал, а фаната быстро вывели со стадиона представители службы безопасности.

Португалец отказался от медицинской помощи и продолжил встречу.

К этому моменту Роналду успел оформить дубль. К концу первой половины встречи Португалия ведет со счетом 5:0.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матчей понедельника.