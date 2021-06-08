Венгрия и Ирландия сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Венгрии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Ирландии (0:0). Игра состоялась в Будапеште на стадионе «Ференц Суса».

Товарищеский матч

Венгрия — Ирландия — 0:0

Венгрия: Гулачи (Богдан, 63), Орбан, Фиола (Хан, 79), Ат.Солои, Кечкеш, Болла (Ловренчич, 46), Надь, Кляйнхайслер (Него, 63), Шафер, А.Солои (Шен, 89), Р.Варга (К.Варга, 46).

Ирландия: Базуну (Келлехер, 46), Даффи, Доэрти, Иган, О`Ши, Макклин (Мэннинг, 85), Хурихэйн (Хорган, 56), Каллен, Найт (Коллинз, 89), Пэрротт (Молумби, 56), Ида (Огбене, 89).

Предупреждение: Ат.Солои, 72.

Судья: Стефански (Польша).

8 июня. Будапешт. Стадион «Ференц Суса».