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Чехия с Кралом обыграла Албанию в товарищеском матче

8 июня 2021, 23:10
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Сборная Чехии в товарищеском матче победила команду Албании (3:1).

В составе победителей отличились Патрик Шик, Лукаш Маспопуст и Ондржей Челустка. Полузащитник «Спартака» Алекс Крал вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте. У албанцев забил Соболь Чикалеши.

Товарищеский матч

Чехия — Албания — 3:1 (1:1)

Голы: Шик, 18 (1:0). Чикалеши, 42 (1:1). Масопуст, 68 (2:1). Челустка, 89 (3:1).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Цоуфал, Боржил, Дарида (Барак, 74), Янкто (Голеш, 64), Масопуст (Пешек, 74), Соучек, Крал (Пекхарт, 64), Шик (Гложек, 64).

Албания: Селмани, Джимсити, Весели (Дока, 71), Исмайли, Кумбулла, Абраши (Лячи, 81), Траши (Леньяни, 71), Баре, Каллаку (Чекичи, 54), Чикалеши (Балай, 81), Манай (Шефери, 81).

Предупреждения: Абраши, 54. Соучек, 55.

Судья: Кралович (Словакия).

8 июня. Прага. Стадион «Дженерали Арена».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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