Бензема заменен из-за травмы в матче Франция — Болгария
8 июня 2021, 22:54
Форвард сборной Франции Карим Бензема получил травму и был заменен в товарищеском матче со сборной Болгарии. Он самостоятельно покинул поле, степень серьезности повреждения пока неизвестна.
Вместо него на 41-й минуте на поле вышел Оливье Жиру. 33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду.
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную. Перед Евро-2020 главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил вернуть его в команду.
Франция ведет в матче со счетом 1:0. Единственный мяч на данный момент забил Антуан Гризманн.
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