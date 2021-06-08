Форвард сборной Франции Карим Бензема получил травму и был заменен в товарищеском матче со сборной Болгарии. Он самостоятельно покинул поле, степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Вместо него на 41-й минуте на поле вышел Оливье Жиру. 33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что футболист не вернется в сборную. Перед Евро-2020 главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил вернуть его в команду.

Франция ведет в матче со счетом 1:0. Единственный мяч на данный момент забил Антуан Гризманн.