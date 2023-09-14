УЕФА рассмотрит инциденты с участием фанатов сборных Румынии и Косово

УЕФА рассмотрит инциденты, произошедшие на матче сборных Румынии и Косово (2:0) в отборочном турнире Евро-2024, сообщает пресс-служба организации.

В первом тайме игра была прервана почти на час из-за болельщиков, вывесивших баннеры «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».

Кроме того, будут рассмотрены и другие эпизоды с поведением болельщиков: использование пиротехники, забрасывание посторонних предметов на поле и действия оскорбительного характера.