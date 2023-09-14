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Сегодня, 20:27

УЕФА рассмотрит инциденты с участием фанатов сборных Румынии и Косово

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УЕФА рассмотрит инциденты, произошедшие на матче сборных Румынии и Косово (2:0) в отборочном турнире Евро-2024, сообщает пресс-служба организации.

В первом тайме игра была прервана почти на час из-за болельщиков, вывесивших баннеры «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».

Кроме того, будут рассмотрены и другие эпизоды с поведением болельщиков: использование пиротехники, забрасывание посторонних предметов на поле и действия оскорбительного характера.

Футбол
Сборная Косова по футболу
Сборная Румынии по футболу
УЕФА
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