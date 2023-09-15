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Сегодня, 06:37

УЕФА открыло дело в отношении Петракова и федерации футбола Армении

Евгений Козинов
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил об открытии дела по поводу матча 6-го тура отборочного турнира Евро-2024 между сборными Армении и Хорватии (0:1).

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков обвиняется в задержке начала матча, а федерация футбола Армении может быть наказана за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

После 5 матчей сборная Армении с 7 очками занимает 3-е место в группе D.

Армения&nbsp;&mdash; Хорватия. Гол Крамарича принес сборной Хорватии победу над Арменией

Футбол
Сборная Армении по футболу
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