Пайперс считает, что у сборной Казахстана есть большие шансы выйти в финальную часть Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Казахстана Арно Пайперс поделился мнением о выступлении команды в отборочном турнире чемпионата Европы-2024.

«Шансы сборной Казахстана оказаться на чемпионате Европы-2024 выглядят очень хорошо! Но теперь все зависит от того, способны ли ее тренеры и игроки справляться со стрессом квалификации до последнего момента. Дания и Финляндия в гостях — это сложно, но отобрать очки у финнов кажется более реальным. Большой удачей было бы завершать отборочный турнир матчем против Сан-Марино», — приводит Legalbet.kz слова Пайперса.

64-летний голландский специалист возглавлял сборную Казахстана с 2006 по 2008 год. Под его руководством команда провела 36 матчей, выиграла из них 7, сыграла вничью 11 и проиграла 18 встреч.

После шести туров сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками.