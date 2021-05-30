Толиссо заявил, что возвращение Бензема в сборную Франции стало сюрпризом для игроков

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Корентен Толиссо поделился мнением о возвращении нападающего Карима Бензема в национальную команду.

«Его возвращение стало сюрпризом как для игроков, так и для всех остальных. Со спортивной точки зрения такое решение не удивляет, учитывая то, что он делает в «Реале». Мы знаем, что Карим великий игрок.

Будучи болельщиком «Лиона» с детства, я болел за него – мне тогда было 13-14 лет. И он выигрывал трофеи с командой. Никогда не мог представить, что однажды поиграю с ним. Горжусь этим.

Он в порядке и расслаблен. Карим потихоньку знакомится с командой», - приводит слова Толиссо Ouest-france.

33-летний нападающий был отстранен от игр за национальную команду в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. С тех пор он не вызывался. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.