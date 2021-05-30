Толиссо заявил, что возвращение Бензема в сборную Франции стало сюрпризом для игроков
Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Корентен Толиссо поделился мнением о возвращении нападающего Карима Бензема в национальную команду.
«Его возвращение стало сюрпризом как для игроков, так и для всех остальных. Со спортивной точки зрения такое решение не удивляет, учитывая то, что он делает в «Реале». Мы знаем, что Карим великий игрок.
Будучи болельщиком «Лиона» с детства, я болел за него – мне тогда было 13-14 лет. И он выигрывал трофеи с командой. Никогда не мог представить, что однажды поиграю с ним. Горжусь этим.
Он в порядке и расслаблен. Карим потихоньку знакомится с командой», - приводит слова Толиссо Ouest-france.
33-летний нападающий был отстранен от игр за национальную команду в 2015 году из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. С тех пор он не вызывался. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.
Дополнительная информация:
https://www.ouest-france.fr/sport/football/equipe-de-france/direct-equipe-de-france-suivez-la-conference-de-presse-de-karim-benzema-fbe00cde-c120-11eb-af7d-e30de2d205f9
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю