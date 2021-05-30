Колосков назвал травму Де Брейне облегчением для сборной России на Евро-2020

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о травме полузащитника сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

«Кевин Де Брейне — звезда мирового футбола, которого любят зрители, в том числе и российские. Конечно, его потеря расстроит любителей футбола. Но, если рассуждать с точки зрения интересов сборной России, то для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме. Поэтому у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу», — сказал «СЭ» Колосков.

29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. 29-летний Де Брейне покинул поле во втором тайме из-за повреждения после столкновения с Антонио Рюдигером.

Сборная Бельгия является соперником России по группе чемпионата Европы-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня.

(Елизавета Денисова)