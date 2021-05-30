Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Колосков назвал травму Де Брейне облегчением для сборной России на Евро-2020

18:00
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вячеслав Колосков. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о травме полузащитника сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

«Кевин Де Брейне — звезда мирового футбола, которого любят зрители, в том числе и российские. Конечно, его потеря расстроит любителей футбола. Но, если рассуждать с точки зрения интересов сборной России, то для нашей команды — это облегчение. Даже если он и сможет далее играть, то понятное дело, не в лучшей своей спортивной форме. Поэтому у сборных России и Бельгии сейчас шансы равны. И Россия при таком раскладе ни в чем не уступает сопернику. Так что будем надеяться и ждать победу», — сказал «СЭ» Колосков.

29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. 29-летний Де Брейне покинул поле во втором тайме из-за повреждения после столкновения с Антонио Рюдигером.

Сборная Бельгия является соперником России по группе чемпионата Европы-2020. Команды сыграют друг с другом 12 июня.

(Елизавета Денисова)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29919
Все опросы
Кого не хватает в расширенном составе из 30 игроков сборной России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты и расписание матчей 30 мая
Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций
Швейцария — Россия: все голы матча чемпионата мира
Украинец, который дошел от российской ЛФЛ до финала ЛЧ. На него спустили собак за гол Хаверца

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры