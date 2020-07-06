СССР разгромил Чехословакию, Югославия и Франция выдали матч-триллер. 60 лет назад стартовал первый в истории Евро

Сегодня, 6 июля, исполнилось 60 лет первому в истории чемпионату Европы. 6 июля 1960 года состоялись первые матчи турнира. Тогда он назывался Кубок Европы, а в финальной части участвовало только 4 команды.

В первом полуфинале сборная СССР разгромила Чехословакию — 3:0. Игра состоялась в Марселе на «Велодроме». В составе советской команды дубль сделал Валентин Иванов, еще один мяч провел Виктор Понедельник.

В другой встрече 1/2 финала на «Парк де Пренс» в Париже Франция и Югославия выдали напряженную игру. Югославы открыли счет на 11-й минуте, а уже через минуту французы забили ответный мяч. Позднее хозяева Евро вели 3:1 и 4:2, но Югославия в период с 75-й по 79-ю минуту провела три мяча и выиграла 5:4.

Позднее в матче за третье место Чехословакия одолела Францию (2:0), а в финале СССР переиграл Югославию (2:1) и стал первым в истории победителем континентального первенства.