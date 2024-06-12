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Судейство

Сегодня, 20:20

Розетти назвал отличным опытом время работы в России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Роберто Розетти.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос обозревателя «СЭ» о впечатлениях от работы в России.

— Вы несколько лет работали в России на посту главы департамента судейства. Какие у вас остались впечатления?

— Я провел в России три года. С 2011 по 2014. Это был отличный профессиональный и личный опыт. Для моей работы это был отличный опыт, — ответил Розетти на судейском брифинге перед стартом Евро-2024.

Ранее Розетти выразил сожаление из-за того, что российский арбитр Сергей Карасев не будет работать на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Футбол
РПЛ
Роберто Розетти
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