Розетти назвал отличным опытом время работы в России

Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти ответил на вопрос обозревателя «СЭ» о впечатлениях от работы в России.

— Вы несколько лет работали в России на посту главы департамента судейства. Какие у вас остались впечатления?

— Я провел в России три года. С 2011 по 2014. Это был отличный профессиональный и личный опыт. Для моей работы это был отличный опыт, — ответил Розетти на судейском брифинге перед стартом Евро-2024.

Ранее Розетти выразил сожаление из-за того, что российский арбитр Сергей Карасев не будет работать на чемпионате Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.