Роналду: «Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в отборочном турнире Евро-2024. 38-летний португалец в этой встрече оформил дубль.

«Такие приятные ощущения от того, что я снова играю и забиваю за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе. Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных», — написал Роналду в социальной сети.

После первого тура португальцы лидируют в группе J с тремя очками.