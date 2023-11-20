Роналду отреагировал на историческое выступление сборной Португалии в отборе Евро-2024

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

«Исторический розыгрыш, 100% побед! Поздравляю Португалию», — написал футболист в соцсетях.

Португалия с 30 очками заняла первое место в группе J и квалифицировались на Евро-2024. Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.

38-летний Роналду провел 9 матчей за свою сборную в рамках квалификации чемпионата Европы, в которых отметился 10 голами и 2 результативными передачами.