Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:59

Роналду отреагировал на историческое выступление сборной Португалии в отборе Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду оценил выступление национальной команды в отборочном турнире Евро-2024.

«Исторический розыгрыш, 100% побед! Поздравляю Португалию», — написал футболист в соцсетях.

Португалия с 30 очками заняла первое место в группе J и квалифицировались на Евро-2024. Португальцы одержали 10 побед в 10 играх в отборочном турнире, забив 36 голов и пропустив 2 мяча.

38-летний Роналду провел 9 матчей за свою сборную в рамках квалификации чемпионата Европы, в которых отметился 10 голами и 2 результативными передачами.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
2
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
«Краснодар» и Кассьерра творят историю: первый круг РПЛ в цифрах
Следовавший в Измир самолет вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Рейтинг по уровню зарплат в РФ возглавили регионы Крайнего Севера
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Италия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Люксембург — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Украина: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Казахстан — Дания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Уэльс: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Белоруссия — Швейцария: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Нидерланды: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пальинья: «Сборная Португалии — амбициозная, сильная команда, как и люди в нашей стране»

Расклады отбора Евро 2024, что решается сегодня: финалы для Казахстана и Молдавии, матч Украина — Италия

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости