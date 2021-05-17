Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге во время Евро-2020

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 2 июня по 12 июля 2021 года усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области в связи с проведением матчей чемпионата Европы-2020.

Соответствующий указ опубликован в понедельник, 17 мая, на официальном портале правовой информации.

Также глава государства распорядился образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей чемпионата.

Напомним, что в апреле УЕФА объявил о переносе трех матчей группового турнира из Дублина в Санкт-Петербург.

Таким образом, Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.