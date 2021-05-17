Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Путин подписал указ об усилении мер безопасности в Петербурге во время Евро-2020

21:42
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Путин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 2 июня по 12 июля 2021 года усиленные меры безопасности в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области в связи с проведением матчей чемпионата Европы-2020.

Соответствующий указ опубликован в понедельник, 17 мая, на официальном портале правовой информации.

Также глава государства распорядился образовать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности матчей чемпионата.

Напомним, что в апреле УЕФА объявил о переносе трех матчей группового турнира из Дублина в Санкт-Петербург.

Таким образом, Петербург примет семь игр Евро-2020: 12 июня Бельгия — Россия, 14 июня Польша — Словакия, 16 июня Финляндия — Россия, 18 июня Швеция — Словакия, 21 июня Финляндия — Бельгия, 23 июня Швеция — Польша, 2 июля — матч 1/4 финала.

Дополнительная информация:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105170063

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стероиды и драки в пивных. Каким спортсменом был Шварценеггер?
Карацев обошел Хачанова в обновленном рейтинге ATP
В каких продуктах содержится белок. Мнение нутрициологов
«Зенит» занял 33-е место в рейтинге самых ценных футбольных брендов мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X