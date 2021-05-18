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УЕФА включил игру Аршавина в топ-5 матчей плеймейкеров в истории чемпионата Европы

10:10
21 июня 2008 года. Базель. Сборная Голландии — сборная России — 1:3. Андрей Аршавин. Фото Reuters
21 июня 2008 года. Базель. Сборная Голландии — сборная России — 1:3. Андрей Аршавин. Фото Reuters
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Официальный сайт Евро-2020 выделил пятерку самых ярких перфомансов в исполнении плеймейкеров на чемпионатах Европы прошлых лет.

В топ-5 попали: Андреа Пирло (матч Италия — Германия в 2012 году — 2:1), Зинедин Зидан (Франция — Португалия — 2:1, 2000-й), Бернд Шустер (Западная Германия — Голландия — 3:2, 1980-й) и Хави (Испания — Италия — 4:0, 2012-й).

Также в пятерку лучших попал плеймейкер сборной России Андрей Аршавин. Сайт УЕФА выделил его действия в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года. В матче против Голландии (3:1) Аршавин сделал голевой пас в дополнительное время на Дмитрия Торбинского, который забил победный мяч. А потом сам Аршавин поставил точку в матче, пробив на последних минутах Эдвина ван дер Сара.

В составе сборной России Аршавин всего за карьеру провел 75 игр, в которых отметился 17 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Вместе с командой он получил бронзовые награды чемпионата Европы 2008 года.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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