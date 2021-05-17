Манчини продлил контракт со сборной Италии до 2026 года

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт. Об этом объявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, сообщает Football Italia 17 мая. Новое соглашение действует до 2026 года.

Специалист будет работать с командой на Евро-2020. Также по новому контракту он должен тренировать команду на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов.

56-летний специалист возглавил команду в 2018 году после того, как Италия не смогла пробиться на ЧМ-2018 в России.