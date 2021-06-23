Сегодня, 23 июня, сборная Португалии сыграет против Франции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 22:00.

Сборная Португалии стартовала на чемпионате Европы с победы над сборной Венгрии со счетом 3:0, а во втором матче проиграли немцам со счетом 2:4. . Франция на Евро стартовала с победы над сборной Германии со счетом 1:0, а во второй игре сыграла вничью с венграми.

За матчем Португалия — Франция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».