Португалия — Франция, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
21:00
Сегодня, 23 июня, сборная Португалии сыграет против Франции в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — 22:00.
Сборная Португалии стартовала на чемпионате Европы с победы над сборной Венгрии со счетом 3:0, а во втором матче проиграли немцам со счетом 2:4. . Франция на Евро стартовала с победы над сборной Германии со счетом 1:0, а во второй игре сыграла вничью с венграми.
За матчем Португалия — Франция можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».
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