Перейра высказался об отсутствии Роналду в матче против Люксембурга

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра поделился мнением об отсутствии нападающего Криштиану Роналду в матче отборочного турнира Евро-2024 против Люксембурга (9:0).

«Если бы Криштиану Роналду играл, результат был тот же. Он помог бы голами и передачами. Не из-за его отсутствия эта игра была выиграна с разницей в девять голов», — приводит слова Данилу Cabine Desportiva.

В следующем матче сборная Португалии дома сыграет со Словакией, а Люксембург в гостях встретится с Исландией. Оба матча пройдут 13 октября.