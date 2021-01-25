Футбол
Российские турниры
Женский футбол
Международные турниры
Международные клубные турниры
Сборные
Зарубежные лиги
Остальное
Архив
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Оргкомитет Евро-2020 запустил футбольный квест по Санкт-Петербургу

14:06
Теги:

Оргкомитет Евро-2020 запустил футбольный квест по Санкт-Петербургу. Все желающие на сайте quest.welcome2020.ru смогут совершить виртуальную прогулку по Петербургу, совмещенную с футбольной викториной.

В квесте помимо обычных вопросов с ответами также есть три полноценные экскурсии от журналиста Федора Погорелова, который хорошо знаком с городом.

Участников ждут 75 самых разных вопросов, разделенных на темы «Футбол», «Культура» и «Евро».

В случае успешного прохождения квеста можно будет выиграть билеты на матчи чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир