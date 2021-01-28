Сорокин и Пиотровский обсудили подготовку Санкт-Петербурга к Евро-2020 и финалу ЛЧ

28 январ, в Смольном, гендиректор Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин и вице-губернатор города Борис Пиотровский провели встречу, которая была посвящена подготовке к турниру.

Сорокин и Пиотровский также обсудили вопрос допуска зрителей на матчи чемпионата Европы.

«В Петербурге любят и ценят футбол, и, конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи ЕВРО этим летом в нашем городе пройдут со зрителями, — приводит слова Пиотровского пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. — Мы ежедневно следим за ситуацией с коронавирусом, находимся в постоянном контакте с коллегами из Оргкомитета и УЕФА. Руководство города сделает все, чтобы чемпионат Европы был организован на самом высоком уровне».

«Мы давно и успешно работаем с Правительством Санкт-Петербурга — вместе провели Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу, которые запомнились многим жителям России и ее гостям, а сейчас готовимся к ЕВРО и финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Сорокина пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге. — Уверен, что также сообща мы справимся с новыми вызовами, и, дождавшись решения УЕФА о сценарии проведения ЕВРО в Петербурге, сделаем хороший подарок всем любителям футбола".

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, среди них есть Санкт-Петербург. В 2022 году в этом городе пройдет финал ЛЧ.