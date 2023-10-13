Мората: «Мы — Испания, мы должны показывать хорошую игру»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората прокомментировал победу над Шотландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

«Мы — Испания, мы должны показывать хорошую игру в таких важных матчах и выигрывать их. Мы знали, что в сборной Шотландии много игроков из топовых команд, и понимали, что многое будет зависеть от нашего терпения в поисках голевых моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

Испания идет на второй строчке в группе А, набрав 12 очков в 5 играх. Шотландия потерпела первое поражение в отборе и продолжает лидировать с 15 очками в 6 матчах.