Сербский защитник Гайич — о Евро-2024: «Сейчас сфокусирован на мартовских сборах»

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гайич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной поездке на чемпионат Европы 2024 года в составе национальной команды.

Напомним, что 28-летний игрок попал в итоговый список сборной Сербии на мартовский сбор.

«Попадание на Евро? Еще есть время до лета. Сейчас я сфокусирован на мартовских сборах в национальной команде, на двух товарищеских играх. Потом будут матчи за ЦСКА. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Гайич «СЭ».

Гайич в этом сезоне провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.