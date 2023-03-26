Дубль Роналду помог Португалии разгромить Люксембург

Сборная Португалии в гостях разгромила Люксембург во втором туре отборочного турнира Евро-2024 — 6:0.

Дублем в составе команды Роберто Мартинеса отметился Криштиану Роналду. Еще по голу на свой счет записали Жоау Феликс, Бернарду Силва, Отавио и Рафаэль Леау.

На 85-й минуте Леау, вышедший на замену, не реализовал пенальти.

Благодаря этой победе Португалия с 6 очками вышла на чистое первое место в группе J отборочного турнира Евро-2024. Люксембург, набравший одно очко, идет на предпоследней строчке в группе.

В параллельной встрече группы J Словакия переиграла Боснию и Герцеговину. Забитыми мячами отметились экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак и Лукас Хараслин.

Словакия с 4 очками вышла на второе место в группе. Босния с 3 баллами идет на третьей строчке.