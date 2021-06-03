Кейн: «Если я закончу карьеру без титула со сборной Англии, это можно будет считать провалом»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, чего ждет от предстоящего чемпионата Европы-2020.

«Если я закончу карьеру без титула со сборной Англии, это можно будет считать провалом. Мы продолжаем прогрессировать, но нам есть над чем работать. Я знаю своих товарищей по команде и чувствую, что мы готовы ко всему», — цитирует Кейна Evening Standard.

Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в группе D с командами Хорватии, Шотландии и Чехии.