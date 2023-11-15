Израильская служба безопасности сбила дрон, летевший к стадиону во время матча Косово — Израиль

По сообщению телеканала N12, во время матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 Косово — Израиль (1:0) сотрудниками израильской общей службы безопасности (ШАБАК) был сбит, с применением новейших технологических средств, неопознанный дрон, летевший в сторону стадиона.

Позднее, после проверки сбитого лелательного аппарата, выяснилось, что он не нес на себе каких-либо веществ, угрожавших безопасности игроков и зрителей.

Матч состоялся 12 ноября на стадионе «Фадиль Вокрри» в Приштине. Единственный гол забил косоварский нападающий Милот Рашица.