Евро 2024: расписание матчей отбора в группе Швейцарии и Израиля в ноябре 2023

В ноябре пройдет семь матчей отбора Евро 2024 в группе I, где играют Швейцария и Израиль

В ноябре 2023 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу пройдет семь матчей в группе I.

«СЭ» публикует информацию с расписанием игр и временем начала матчей в группе I по московскому времени в ноябре. В ней выступают: Белоруссия, Андорра, Швейцария, Косово, Израиль и Румыния.

Расписание и время начала матчей отбора группы I Евро-2024

18 ноября. Белоруссия — Андорра. Время начала матча — 20.00

18 ноября. Швейцария — Косово. Время начала матча — 22.45

18 ноября. Израиль — Румыния. Время начала матча — 22.45

21 ноября. Румыния — Швейцария. Время начала матча — 22.45

21 ноября. Андорра — Израиль. Время начала матча — 22.45

21 ноября. Косово — Белоруссия. Время начала матча — 22.45

Чемпионат Европы по футболу пройдет в Германии в 2024 году с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 команды. Немецкая сборная, как страна-хозяйка, получила автоматическое право участвовать в турнире.

Еще 23 национальные команды определятся по итогам квалификации, в которой участвуют 53 сборные. Они поделены на 10 групп: 7 групп по 5 команд, 3 группы по 6 команд. Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой организации на неопределенный срок по решению УЕФА.

Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Следить за ключевыми событиями матчей отбора Евро-2024 можно с помощью матч-центров на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте