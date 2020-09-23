Источник: Франк де Бур станет главным тренером сборной Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии станет Франк де Бур. Об этом сообщает De Telegraaf.

По данным источника, контракт специалиста будет рассчитан до 2022 года. Таким образом, он будет работать с командой на Евро-2020 и имеет шанс провести с ней ЧМ-2022 в случае выхода в финальную стадию. Федерация футбола Голландии представит нового тренера в конце нынешней недели или в начале следующей.

50-летний тренер ранее работал с «Аяксом», «Интером», «Кристал Пэлас» и «Атлантой Юнайтед». «Аякс» при нем четырежды выиграл чемпионат Голландии и один раз — Суперкубок страны. С «Атлантой» он выиграл открытый Кубок США.

И. о. главного тренера сборной Голландии на данный момент является Дуайт Лодевегес. Он занял эту должность после того, как сборную покинул Роналд Куман, возглавивший «Барселону».