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Сегодня, 23:00

Гюндоган: «Франция — фаворит Евро-2024, затем — Англия, Португалия, Испания, Германия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселона» и сборной Германии Илкай Гюндоган назвал фаворитов чемпионата Европы-2024.

«Мой фаворит — Франция, очень хорошая команда. У них по 2-3 игрока мирового класса на каждой позиции. Затем идет Англия, у них примерно такая же ситуация. Англичане играют в очень хороший футбол, думаю, они будут хорошо готовы к турниру. Потом я назвал бы такие команды, как Португалия, Испания и Германия. Я надеюсь, что успеха может добиться и Турция, я был бы счастлив. Очевидно, что, помимо Германии, я болею за Турцию», — приводит слова Гюндогана Sporx.

Также полузащитник заявил, что финал его мечты — это матч Германии и Турции.

На данный момент на Евро-2024 уже вышли 12 сборных.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии на 10 стадионах страны. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Действующим победителем турнира является Италия.

Илкай Гюндоган
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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