Холанн из-за травмы пропустит матч Норвегии против Шотландии

Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн из-за травмы пропустит матч против Шотландии в квалификации чемпионата Европы 2024.

Врач национальной команды Ола Санд заявил, что повреждение не носит серьезный характер, но форвард испытывает сильную боль и ограничен в движениях.

Норвегия и Шотландия сыграют 19 ноября.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.