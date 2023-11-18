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Сегодня, 13:21

Холанн из-за травмы пропустит матч Норвегии против Шотландии

Руслан Минаев
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Нападающий сборной Норвегии Эрлин Холанн из-за травмы пропустит матч против Шотландии в квалификации чемпионата Европы 2024.

Врач национальной команды Ола Санд заявил, что повреждение не носит серьезный характер, но форвард испытывает сильную боль и ограничен в движениях.

Норвегия и Шотландия сыграют 19 ноября.

23-летний Холанн в сезоне-2023/24 провел 18 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи.

Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
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