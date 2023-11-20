Главный тренер сборной Швеции Андерссон ушел в отставку после невыхода сборной на Евро-2024

Федерация футбола Швеции объявила об отставке Янне Андерссона с поста главного тренера национальной команды. Сборная не смогла квалифицироваться на Евро-2024.

Последним матчем 61-летнего специалиста стала игра против сборной Эстонии (2:0) в квалификации турнира.

«Я не жалею ни о чем, что сделал. Это невеселый финал. Но я каждый день делал все, что мог, и буду продолжать делать это в будущем», — прокомментировал тренер свою отставку.

Андерссон возглавлял сборную Швеции с 2016 года. В рамках отбора Евро-2024 шведы набрали 10 очков и закончили выступление на турнире на 3-й строчке группы F.