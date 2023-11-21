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Сегодня, 22:00

Гибралтар — Нидерланды: смотреть трансляцию матча отбора Евро 2024 в прямом эфире

Матч отбора Евро 2024 Гибралтар — Нидерланды начнется 21 ноября в 22:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Нидерландов.
Фото Reuters

Гибралтар сыграет со сборной Нидерландов в матче квалификации чемпионата Европы во вторник, 21 ноября. Встреча пройдет на стадионе на стадионе «Алгарве» в Фару, Португалия. Начало — в 22:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Составы и ключевые события игры будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В России не покажут прямой эфир встречи Гибралтар — Нидерланды. Права на показ матчей отбора на чемпионат Европы принадлежат холдингу «Матч», однако игра отсутствует в сетке вещания. Вероятно, ее лучшие моменты войдут в перекличку на канале «Матч! Футбол 1», которая начнется в 22.45 мск.

Франция вышла в финальный турнир Евро-2024 в октябре, Нидерланды — в предпоследнем туре в ноябре. Гибралтар лишился шансов на попадание на турнир.

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

Футбол
Сборная Гибралтара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Евро 2024: все участники, кто прошел отбор чемпионата Европы

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